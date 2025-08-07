В Україні отримав підозру директор СІЗО Таганрога, який організував катування Рощиної

В ізоляторі журналістка зазнала катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

Українські правоохоронці заочно оголосили про підозру керівнику слідчого ізолятора №2 міста Таганрог Ростовської області Олександру Штоді, який організував катування журналістки Вікторії Рощиної. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в СІЗО №2 була організована система репресивного поводження з утримуваними українцями, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих – журналістка Рощина. У серпні 2023 року її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до ізолятора в Ростовській області.

У СІЗО Таганрога українська журналістка зазнала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Під час розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі, катування та вбивства Рощиної на території Росії встановлено, що організував вчинення вказаних злочинів керівник СІЗО №2 Штода.

В ОГП зазначили, що підозрюваний намагався приховати перебування журналістки в ізоляторі, ховаючи її від перевірок і не надаючи відповіді на запити, які надходили до установи.

Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозра російському посадовцю оголошена заочно.

Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

За вчинене йому загрожує до 12 років тюрми.