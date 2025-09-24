Журналістку Вікторію Рощину незадовго до загибелі етапували із Таганрога до ізолятора в місті Кізел Пермського краю, там вона й померла. Про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

Раніше було відомо, що Рощину утримували на окупованих територіях та у Таганрозі Ростовської області, а місце її смерті лишалось невідомим.

Як розповіли журналістам в Офісі генерального прокурора, Рощина загинула 19 вересня 2024 року. Слідство.Інфо зазначає, що ця дата також підтверджується свідоцтвом про смерть, що видане Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Цей документ журналісти отримали із закритих російських баз.

Також журналістам медіа вдалося поспілкуватися зі свідком, який бачив Рощину у Кізелі, а також дістати список співробітників, які можуть бути причетними до її загибелі.

Слідство.Інфо поспілкувалося зі звільненим з полону військовослужбовцем Данилом з Херсонської області. Він розповів, що перетинався з журналісткою в ізоляторі Таганрога.

У вересні 2024 року полонених, за його словами, етапували в СІЗО №3 міста Кізел. Чоловік їхав у потязі разом із Рощиною, це було 9 вересня. Вони їхали до Пермського краю три доби.

Востаннє свідки бачили Рощину живою 11 вересня, а вже за вісім днів вона померла.

За словами начальника другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Тараса Семківа, Кізел – одне з тих місць, яке відоме систематичними катуваннями полонених. До українців застосовуються побиття, зокрема гумовими палицями.

Посадовець підтвердив, що українка померла саме в СІЗО міста Кізел. Причини смерті журналістки офіційне слідство поки що встановило, адже тіло повернули до України у стані, який не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.