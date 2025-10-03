Россияне убили французского журналиста и ранили его украинского коллегу

Лалликан стал третьим профессиональным медийщиком из Франции, убитым захватчиками с начала полномасштабного вторжения

Антони Лалликан (Скриншот из видео)

Россияне убили дроном французского журналиста Антони Лалликана и ранили его украинского коллегу Григория Иванченко. Об этом сообщила4 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ.

"В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что оба медийщика были в средствах индивидуальной защиты и на их бронежилетах были опознавательные знаки – надпись PRESS.

Этой атакой россияне в очередной раз цинично нарушили нормы Международного гуманитарного права, отметили в бригаде.

Фото: Facebook / 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что этот российский удар произошел 3 октября рядом с Дружковкой в Донецкой области.

"Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера. Известный французский фоторепортер Антони Лалликан имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, которое сотрудничает с известными французскими медиа", – заявил Томиленко.

Лалликан стал третьим профессиональным журналистом из Франции, убитым оккупантами за время полномасштабной войны против Украины.