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В Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 15:15
В Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист - Фото
Фото: Сергей Гайдай / Telegram

В Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист телеканала BFM TV Фредерик Леклер Імхофф (Frederic Leclerc Imhoff). Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

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"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", — написал Гайдай в Telegram.

В Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист

Эвакуация гражданских из Луганской области остановлена.

  • Луганская область сейчас находится на 95% под российской оккупацией. Президент Владимир Зеленский 29 мая сказал, что Россия бросила огромные силы на захват Северодонецка, потому что это принципиальная задача для оккупационного контингента. "Им все равно, каким количеством жизней придется заплатить", – заявил Зеленский.
  • Последним свободным городом области, кроме Северодонецка, остается Лисичанск.
Андрей Водяный
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