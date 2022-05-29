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Зеленский назвал захват Северодонецка принципиальной задачей для российской армии видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 20:47
Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область (Фото - скриншот из видео пресс-службы президента)
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье прокомментировал ситуацию на Донбассе, где Россия пытается захватить Северодонецк и соседний Лисичанск – последние крупные населенные пункты на свободной территории Луганской области.

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По его словам, на захват Северодонецка Россия сейчас бросила большие силы, которые не считаются с потерями.

"Россия подошла слишком близко к нему, слишком большие силы собраны на нашем Донбассе, слишком подготовилась к наступлению там. Считаю символическим, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что вошли в гостиницу под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что в Северодонецке в результате российских ударов разрушена вся критическая инфраструктура, повреждены 90% домов, там нет связи.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента, и им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько звучит это название сейчас! – Дружбы Народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – отметил президент Украины.

Он заверил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы сдержать это наступление, и выразил благодарность военным, которые это делают.

  • 29 мая стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала 24 февраля выехал за пределы Киева и Киевской области. Президент побывал в Харькове, где провел рабочее совещание по ситуации в регионе, треть которого находится во временной российской оккупации.
  • Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война северодонецк
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