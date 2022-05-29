Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье прокомментировал ситуацию на Донбассе, где Россия пытается захватить Северодонецк и соседний Лисичанск – последние крупные населенные пункты на свободной территории Луганской области.
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По его словам, на захват Северодонецка Россия сейчас бросила большие силы, которые не считаются с потерями.
Он рассказал, что в Северодонецке в результате российских ударов разрушена вся критическая инфраструктура, повреждены 90% домов, там нет связи.
"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента, и им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько звучит это название сейчас! – Дружбы Народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – отметил президент Украины.
Он заверил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы сдержать это наступление, и выразил благодарность военным, которые это делают.
- 29 мая стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала 24 февраля выехал за пределы Киева и Киевской области. Президент побывал в Харькове, где провел рабочее совещание по ситуации в регионе, треть которого находится во временной российской оккупации.
- Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области.
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