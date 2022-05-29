Главная цель РФ сейчас: окружить наши войска в Лисичанске и Северодонецке – Генштаб

За последние сутки оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.



Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 18:00 95 суток противостояния.

Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка – Сумской области.

На Слобожанском направлении главные усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций.



На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Славянском направлении россияне безуспешно штурмовали в направлении Пасека – Богородичное. Несколько раз обстреливали из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.

Враг обстреливает украинских защитников на Кураховском направлении. В Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.На Северодонецком направлении РФ продолжает огневое влияние на наши войска для поддержания сухопутного наступления. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.