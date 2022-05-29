Главная цель РФ сейчас: окружить наши войска в Лисичанске и Северодонецке – Генштаб
За последние сутки оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 18:00 95 суток противостояния.
Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка – Сумской области.
На Слобожанском направлении главные усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций.
На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.
На Славянском направлении россияне безуспешно штурмовали в направлении Пасека – Богородичное. Несколько раз обстреливали из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.
Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.Враг обстреливает украинских защитников на Кураховском направлении. В Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.
На Северодонецком направлении РФ продолжает огневое влияние на наши войска для поддержания сухопутного наступления. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.
Россияне готовились штурмовать на Бахмутском направлении, обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанесли авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское, а также четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.
На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции наших войск, на Южнобужском – сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.
На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Ново-Кировское.
На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.
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