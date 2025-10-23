У Краматорську загинули журналістка та оператор каналу Freedom – Росія вдарила дроном

Альона Губанова та Євген Кармазін з перших днів повномасштабного вторгнення висвітлювали ситуацію в Донецькій області

Олена Губанова та Євген Кармазін (Фото: Донецька ОВА)

У Краматорську через ворожий удар загинули журналістка телеканалу Freedom Альона Губанова та оператор Євген Кармазін. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, ворог атакував місто дроном "Ланцет", внаслідок чого і загинули представники медіа. Філашкін опублікував фото понівеченої автівки, на якій пересувалися журналістка та оператор.

За словами голови ОВА, Губанова та Кармазін із перших днів повномасштабного вторгнення Росії висвітлювали ситуацію в області. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини.

"Були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними. Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими", – написав Філашкін.

ДОПОВНЕНО о 12:30. Мультимедійна платформа іномовлення в Україні FREEДОМ підтвердила загибель журналістки та оператора. З ними також перебував спеціальний кореспондент Олександр Количев – він із пораненнями госпіталізований. Під час атаки ворожого дрону журналісти перебували в автомобілі на заправній станції.

Губанова родом з Єнакієвого Донецької області, яке росіяни окупували в 2014 році. За освітою була фінансистом, але після початку російської агресії вирішила піти в журналістику. Їй було 43 роки.

Кармазін народився в Краматорську, з 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Йому було 33 роки.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА