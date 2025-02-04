Журналісти 1+1 потрапили під російський дроновий удар під Вовчанськом – поранено оператора

Удар трапився під час знімання сюжету про роботу українських операторів безпілотників на позиціях неподалік міста

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Знімальна група ТСН потрапила під російський дроновий удар неподалік від Вовчанська на Харківщині, поранено оператора, повідомила обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, окупанти атакували FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон, котра проводила зйомку сюжету про молодих військових.

Через удар поранення отримав 31-річний оператор медіа – його доставили до лікарні.

ТСН повідомила, що під обстріл потрапили журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско.

Останній отримав множинні уламкові поранення та перелам ноги.

Павло Бориско (Фото: Telegram ТСН)

Удар трапився під час знімання сюжету про роботу українських операторів безпілотників на позиціях неподалік Вовчанська, зазначили у медіа.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

24 серпня 2024 року росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти.

Агентство Reuters вдень 25 серпня заявило, що постраждалі – його журналісти, один з яких на той момент перебував під завалами. Ввечері українська прокуратура підтвердила, що член команди Reuters, британець Раян Еванс, загинув.