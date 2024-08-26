Під час удару РФ по готелю у Краматорську загинув радник з безпеки Reuters

25 серпня під завалами готелю "Сапфір" у Краматорську загинув британський медійник, член команди Reuters

Раян Еванс (Фото: Reuters)

Під час ракетного удару РФ по готелю у Краматорську, який відбувся ввечері 24 серпня, загинув радник з безпеки інформаційного агентства Reuters Раян Еванс. Про це повідомили у редакції.

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У День Незалежності України Еванс разом з п'ятьма членами команди перебували у краматорському готелі "Сапфір", розповіли колеги загиблого.

Чоловік загинув, інший працівник Reuters перебуває у лікарні – у нього серйозні травми.

Решта членів команди вийшли на зв'язок, зараз вони "терміново шукають більше інформації, співпрацюють з владою Краматорська та підтримують наших колег та їхні родини".

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім’ї та близьким Раяна. Він допоміг багатьом нашим журналістам висвітлювати події у всьому світі", – йдеться у редакційному повідомленні.

Удар стався ввечері у День Незалежності, 24 серпня, – росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти.

Агентство Reuters вдень 25 серпня заявило, що постраждалі – його журналісти, один з яких на той момент перебував під завалами.

Ввечері українська прокуратура підтвердила, що член команди Reuters, британець, загинув.

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