При ударе РФ по гостинице в Краматорске погиб советник по безопасности Reuters

25 августа под завалами гостиницы "Сапфир" в Краматорске погиб британский медийщик, член команды Reuters

Райан Эванс (Фото: Reuters)

Во время ракетного удара РФ по гостинице в Краматорске, состоявшемся вечером 24 августа, погиб советник по безопасности информационного агентства Reuters Райан Эванс. Об этом сообщили в редакции.

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В День Независимости Украины Эванс вместе с пятью членами команды находились в отеле "Сапфир", рассказали коллеги погибшего.

Мужчина погиб, другой работник Reuters находится в больнице – у него серьезные травмы.

Остальные члены команды вышли на связь, сейчас они "срочно ищут больше информации, сотрудничают с властями Краматорска и поддерживают наших коллег и их семьи".

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и близким Райана. Он помогал многим нашим журналистам освещать события во всем мире", – говорится в редакционном сообщении.

Удар произошел вечером в День Независимости, 24 августа, – россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты.

Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами.

Вечером украинская прокуратура подтвердила, что член команды Reuters, британец, погиб.

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