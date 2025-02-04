Журналисты 1+1 попали под российский дроновый удар под Волчанском – ранен оператор

Удар случился во время съемки сюжета о работе украинских операторов беспилотников на позициях недалеко от города

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Съемочная группа ТСН попала под российский дроновый удар неподалеку от Волчанска на Харьковщине, ранен оператор, сообщила областная прокуратура.

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали FPV-дроном команду ТСН и 1+1 Марафон, которая проводила съемку сюжета о молодых военных.

Из-за удара ранения получил 31-летний оператор медиа – его доставили в больницу.

ТСН сообщила, что под обстрел попали журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско.

Последний получил множественные обломочные ранения и перелом ноги.

Павел Бориско (Фото: Telegram ТСН)

Удар случился во время съемки сюжета о работе украинских операторов беспилотников на позициях неподалеку от Волчанска, отметили в медиа.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

24 августа 2024 года россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты.

Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами. Вечером украинская прокуратура подтвердила, что член команды Reuters, британец Райан Эванс, погиб.