В Краматорске погибли журналистка и оператор канала Freedom – Россия ударила дроном

Елена Губанова и Евгений Кармазин с первых дней полномасштабного вторжения освещали ситуацию в Донецкой области

Елена Губанова и Евгений Кармазин (Фото: Донецкая ОГА)

В Краматорске из-за вражеского удара погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, враг атаковал город дроном "Ланцет", в результате чего и погибли представители медиа. Филашкин опубликовал фото изуродованной машины, на которой передвигались журналистка и оператор.

По словам председателя ОВА, Губанова и Кармазин с первых дней полномасштабного вторжения России освещали ситуацию в области. Они работали в самых горячих точках Донецкой области.

"Были везде всегда первые. Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними. Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими", – написал Филашкин.

Фото: Донецкая ОВА

