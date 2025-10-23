В Краматорске погибли журналистка и оператор канала Freedom – Россия ударила дроном
В Краматорске из-за вражеского удара погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, враг атаковал город дроном "Ланцет", в результате чего и погибли представители медиа. Филашкин опубликовал фото изуродованной машины, на которой передвигались журналистка и оператор.
По словам председателя ОВА, Губанова и Кармазин с первых дней полномасштабного вторжения России освещали ситуацию в области. Они работали в самых горячих точках Донецкой области.
"Были везде всегда первые. Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними. Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими", – написал Филашкин.
- 4 февраля журналисты 1+1 попали под российский дроновый удар под Волчанском, в результате чего был ранен оператор.
- 3 октября россияне убили французского журналиста и ранили его украинского коллегу. Оба были в средствах индивидуальной защиты, а на бронежилетах были опознавательные знаки – надпись PRESS.
