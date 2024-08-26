В Киеве из-за сложной ситуации в энергетике развернут "Пункты несокрушимости"

Фото: Суспильне

В Киеве развернут "Пункты несокрушимости" из-за ситуации в энергетике, возникшей на фоне массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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Из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и распоряжения Укрэнерго по экстренным отключениям электроэнергии было решено развернуть Пункты несокрушимости по всему Киеву, сообщили в органе власти.

Энергетики прилагают усилия, чтобы скорее возобновить электроснабжение.

С утра 26 августа 2024 года Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Полтавской области войска РФ атаковали промышленный объект, в результате чего получили ранения пять человек.

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения света.

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