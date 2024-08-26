У Києві через складну ситуацію в енергетиці розгорнуть "Пункти незламності"

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У Києві розгорнуть "Пункти незламності" через ситуацію в енергетиці, яка виникла на тлі масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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Через складну ситуацію в енергетичному секторі та розпорядження Укренерго щодо екстрених відключень електроенергії, було вирішено розгорнути Пункти незламності по всьому Києву, повідомили в органі влади.

Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

З ранку 26 серпня 2024 року Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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