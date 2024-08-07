Зеленский собирался ехать в Израиль после нападения ХАМАС, но прервал подготовку – посол
Президент Владимир Зеленский планировал посетить Израиль после нападения ХАМАС, однако, по инициативе украинской стороны, визит был отложен. Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
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Израильский дипломат отметил, что визит Зеленского до сих пор не состоялся, а отсрочка поездки состоялась по инициативе Киева. Точных дат визита пока нет.
В то же время он подчеркнул, что страна ценит призыв Зеленского к мировым лидерам приехать в Израиль. Также он подчеркнул – страна надеется, что этот визит все-таки состоится.
"Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", – сказал Бродский и отметил большую поддержку Израилю от Украины, в частности со стороны украинской общественности.
Также он акцентировал внимание на том, что считает Украину одной из самых произраильских стран в Европе.
- При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 16 октября издание Ynet писало, что президент Украины планировал визит в Израиль в знак солидарности, но ему якобы отказали.
- Посол Украины Евгений Корнийчук 18 октября указал, что информация об отказе Израиля относительно визита Владимира Зеленского является спекуляцией.