Зеленський планував їхати в Ізраїль після нападу ХАМАС, але призупинив підготовку – посол
Президент Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль після нападу ХАМАСу, однак, з ініціативи української сторони, візит було відкладено. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
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Ізраїльський дипломат зазначив, що візит Зеленського досі не відбувся, а відтермінування поїздки відбулося з ініціативи Києва. Точних дат візиту наразі також нема.
Водночас він наголосив, що країна цінує заклик Зеленського до світових лідерів приїхати до Ізраїлю. Також він наголосив – країна сподівається, що цей візит таки відбудеться.
"Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент", — сказав Бродський та зазначив велику підтримку Ізраїлю від України, зокрема з боку української громадськості.
Також він акцентував на тому, що вважає Україну однією із найбільш проізраїльських країн у Європі.
- Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менш як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.
- 16 жовтня видання Ynet писало, що президент України планував візит до Ізраїлю на знак солідарності, але йому нібито відмовили.
- Посол України Євген Корнійчук 18 жовтня вказав, що інформація про відмову Ізраїлю щодо візиту Володимира Зеленського є спекуляцією.