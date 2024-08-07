Зеленський планував їхати в Ізраїль після нападу ХАМАС, але призупинив підготовку – посол

Посол Бродський акцентував на тому, що вважає Україну однією із найбільш проізраїльських країн у Європі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль після нападу ХАМАСу, однак, з ініціативи української сторони, візит було відкладено. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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Ізраїльський дипломат зазначив, що візит Зеленського досі не відбувся, а відтермінування поїздки відбулося з ініціативи Києва. Точних дат візиту наразі також нема.

Водночас він наголосив, що країна цінує заклик Зеленського до світових лідерів приїхати до Ізраїлю. Також він наголосив – країна сподівається, що цей візит таки відбудеться.

"Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент", — сказав Бродський та зазначив велику підтримку Ізраїлю від України, зокрема з боку української громадськості.

Також він акцентував на тому, що вважає Україну однією із найбільш проізраїльських країн у Європі.