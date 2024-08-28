Зеленський поговорив з Нетаньягу щодо ситуації на Близькому Сході

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу – обговорили ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомив прессекретар голови держави Сергій Нікіфоров.

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Зеленський та Нетаньягу обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні – інших деталей не наводиться.

Також ізраїльський прем'єр висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а Зеленський подякував за участь Ізраїлю у Саміті миру та підтримку його підсумкового комюніке.

Україна та Ізраїль домовилися про подальші контакти.

7 серпня посол Ізраїлю в Україні заявив, що Зеленський планував відвідати Ізраїль після нападу ХАМАС, однак, з ініціативи української сторони, візит було відкладено.

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