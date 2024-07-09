BFMTV: В Париже подозревают Ле Пен в незаконном финансировании кампании на выборах-2022

Решение о расследовании было принято из-за апрельского отчета Национальной комиссии по контролю за избирательными кампаниями и политическими финансами

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании ультраправой Марин Ле Пен на президентских выборах в 2022 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, решение о начале расследования было принято из-за отчета Национальной комиссии по контролю за избирательными кампаниями и политическими финансами (CNCCFP) в апреле.

Как объясняет BFMTV, во время каждых выборов кандидаты должны соблюдать установленный законом лимит расходов. CNCCFP проверяет избирательные счета каждого кандидата, чтобы убедиться, что они не превышают этот лимит.

Если кандидаты выполняют требования, государство возмещает часть предвыборных расходов. Однако, в случае нарушения правил, CNCCFP может снизить сумму компенсации от государства и, при необходимости, передать дело для дальнейшего расследования.

На основании этого CNCCFP направила официальное сообщение прокуратуре Парижа об избирательном счете Ле Пен на президентских выборах 2022 года. Несколько недель назад комиссия отметила, что она "достаточно часто" информировала прокуратуру, в частности прокуратуру Парижа, о фактах, которые могут быть уголовными преступлениями.

8 июля 2024 года во Франции объявили официальные результаты второго тура парламентских выборов. Партия Национальное объединение, де-факто лидером которой является Ле Пен, заняла третье место. На первом – ультралевый Народный фронт.

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