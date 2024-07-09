BFMTV: У Парижі підозрюють Ле Пен у незаконному фінансуванні кампанії на виборах-2022

Рішення щодо розслідування було ухвалено через квітневий звіт Національної комісії з контролю за виборчими кампаніями та політичними фінансами

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії ультраправої Марін Ле Пен на президентських виборах у 2022 році. Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на власні джерела.

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За даними журналістів, рішення щодо початку розслідування було ухвалено через звіт Національної комісії з контролю за виборчими кампаніями та політичними фінансами (CNCCFP) у квітні.

Як пояснює BFMTV, під час кожних виборів кандидати повинні дотримуватися встановленого законом ліміту витрат. CNCCFP перевіряє виборчі рахунки кожного кандидата, щоб переконатися, що вони не перевищують цей ліміт.

Якщо кандидати виконують вимоги, держава відшкодовує частину їхніх передвиборчих витрат. Однак, у разі порушення правил, CNCCFP може зменшити суму компенсації від держави та, за необхідності, передати справу для подальшого розслідування.

На підставі цього CNCCFP надіслала офіційне повідомлення прокуратурі Парижа щодо виборчого рахунку Ле Пен на президентських виборах 2022 року. Декілька тижнів тому комісія зазначила, що вона "досить часто" інформувала прокуратуру, зокрема прокуратуру Парижа, про факти, які можуть бути кримінальними злочинами.

8 липня 2024 року у Франції оголосили офіційні результати другого туру парламентських виборів. Партія Національне об'єднання, де-факто лідеркою якої є Ле Пен, посіла третє місце. На першому – ультралівий Народний фронт.

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