Рютте – про безпеку в Чорному морі: Ми готові захищати кожного союзника

Марк Рютте і Марчел Чолаку (Фото: Olivier Matthys/EPA)

НАТО посилює власну протиповітряну оборону на східному фланзі, зокрема в Чорноморському регіоні. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

За його словами, російська агресія проти України продемонструвала важливість потужної ППО. Тому посилення протиповітряної оборони залишається одним із пріоритетів Альянсу.

Також Рютте засудив порушення повітряного простору НАТО російськими БпЛА та ракетами.

"Повторні вторгнення російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО є безрозсудними, небезпечними та неприйнятними", – сказав генсек Альянсу.

Він додав, що НАТО вже посилило протиповітряну оборону на своєму східному фланзі. Наразі союзники приймають на озброєння "сотні бойових літаків п'ятого покоління".

"Я можу сказати вам, прем’єр-міністре, що НАТО сприймає безпеку Чорноморського регіону дуже серйозно. Ми готові захищати та обороняти кожного союзника", – наголосив Рютте, звертаючись до румунського прем'єра.

З 29 вересня 2024 року НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження.

29 жовтня стало відомо, що Міноборони Румунії підготувало для розгляду законопроєкт, що дозволяє силам ППО збивати будь-які недружні безпілотники, якщо вони перетнуть повітряний простір країни.