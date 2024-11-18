Рютте – о безопасности в Черном море: Мы готовы защищать каждого союзника

Марк Рютте в очередной раз осудил нарушение воздушного пространства НАТО российскими БпЛА и ракетами

Марк Рютте и Марчел Чолаку (Фото: Olivier Matthys/EPA)

НАТО усиливает собственную противовоздушную оборону на восточном фланге, в частности, в Черноморском регионе. Об этом на брифинге с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

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По его словам, российская агрессия против Украины продемонстрировала важность мощной ПВО. Поэтому усиление противовоздушной обороны остается одним из приоритетов Альянса.

Также Рютте осудил нарушение воздушного пространства НАТО российскими БпЛА и ракетами.

"Повторные вторжения российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО безрассудны, опасны и неприемлемы", — сказал генсек Альянса.

Он добавил, что НАТО уже усилило противовоздушную оборону на своем восточном фланге. В настоящее время союзники принимают на вооружение "сотни боевых самолетов пятого поколения".

"Я могу сказать вам, премьер-министр, что НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы защищать и оборонять каждого союзника", – подчеркнул Рютте, обращаясь к румынскому премьеру.

С 29 сентября 2024 года НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения.

29 октября стало известно, что Минобороны Румынии подготовило для рассмотрения законопроект, позволяющий силам ПВО сбивать любые недружественные беспилотники, если они пересекут воздушное пространство страны.