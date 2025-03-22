Страстная неделя: даты и традиции каждого дня, что можно и нельзя делать

Что значит Страстная неделя и как правильно ее провести

Страстная неделя / Фото: Pixabay

Когда Страстная неделя в 2025 году: дата начала и окончания

Страстная неделя – это последняя неделя перед Пасхой. Для христиан – это самый скорбный период года. В последнюю неделю Великого поста верующие вспоминают и чтят последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Название "Страстная неделя" происходит от "страсти Господни" – так в народе называют страдания Иисуса. Страстную неделю также называют Белая, Великая неделя, или Чистая, Поклонная.

Именно поэтому и неделя называется страстной – от страстей Христовых. Можно также встретить названия Белый или Большой, также Чистый или Поклонный.

В 2025 году Страстная неделя в Украине длится с 13 по 19 апреля – до праздника Воскресения Господня, который отмечается 20 апреля.

Страстная неделя по дням

В Страстную седмицу следует соблюдать пост так же строго, как и в первую неделю Великого поста. В эти дни проводится подготовка к празднику Пасхи, генеральные уборки помещений и двора.

Особенно важно "пасхальное триденствие" – это четверг, пятница и суббота Чистой недели.

Фото: Pixabay

В Страстный понедельник, вторник и среду в храмах проходится Литургия Григория Двоеслова. Именно в эти дни верующие стараются пойти на исповедь.

Страстный понедельник

В Страстный понедельник богослужения проходят, как и в другие дни Четыредесятницы. Церковь вспоминает проклятие бесплодной смоковницы, растущей по пути в Иерусалимский храм, а также Иосифа Прекрасного, проданного братьями в египетское рабство.

Великий вторник

В Страстный вторник традиционно упоминается притча Иисуса о 10 девах. На утрене и вечерне читаются отрывки из Евангелия.

Страстная среда

В Великую среду упоминается предательство Иуды и помазание ног Иисуса миром блудницей. Совершается последняя в году Литургия Преждеосвященных Даров и после ее окончания последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина.

Чистый четверг

В Чистый Четверг упоминается Тайная вечеря и установленные таинства причащения Тела и Крови Христовых. В народных украинских традициях этот день особенный. Хозяйки всегда с самого утра наводили порядок. Уборку начинали еще до рассвета.

Этот день считается днем очищения. Существует поверье, что в Чистый четверг, до восхода солнца, ворон носит из гнезда своих детей купать в реке. Кто искупается раньше вороньих детей, тот будет здоров в течение целого года.

В церквях в Страстный четверг особое богослужение – читается Евангелие о муках Иисуса. Согласно обычаям, верующие должны слушать с зажженной свечой в руках. Ее еще называют страстной свечой.

Страстная пятница

Страстная пятница – самый скорбный день. Именно в этот день Иисус был распят. В Храмах чествуют Плащаницу. В этот день следует строго соблюдать пост. В народе принято проводить день в тишине и раздумьях. Строго запрещены развлечения.

Свечи, которые зажигались в Чистый четверг на богослужении, верующие берут с собой в церковь и Великую пятницу. В народе верят, что страстная свеча обладает большой силой и защищает от стихийных бедствий и бед.

Великая суббота

Страстную субботу еще называют Тихой субботой. В народе день называли днем доброты и всепрощения. Следует сохранять тишину, ведь ожидается Воскресение Христово. Литургия в Великую субботу совершается вместе с вечерней.

Фото: Pixabay

Главные запреты: что нельзя делать в Страстную неделю

Неделя для христиан очень строгая – верующие соблюдают строгий пост. Нельзя также:

ссориться, злословить, спорить с кем-то;

нельзя планировать что-либо или начинать какие-либо дела;

строго запрещено развлекаться, устраивать вечеринки;

нельзя делать свадьбу или помолвку.

В народных традициях, считалось плохим сажать огороды в эти дни.

Что можно делать в Страстную неделю

В этот период христиане должны много молиться и поститься. Также следует на этой неделе посетить церковь, сходить на исповедь и причаститься. Нужно наводить порядок в своих домах и усадьбах.

Хозяйки готовятся к Пасхе. В четверг и субботу принято печь куличи. Все приготовления должны быть завершены в субботу, поскольку в воскресенье уже ничего нельзя делать – уже наступает Праздник Пасхи.

Что можно есть в Страстную неделю

В Чистую неделю длится очень строгий пост, так же как и в первую неделю поста. Нельзя есть мясо, запрещена рыба. Не используются молочные продукты и яйца. На этой неделе запрещено даже растительное масло. Только сухое питание, овощи, фрукты и крупы.

Как молиться в неделю перед Пасхой

Страстную неделю еще называют поклонной, поскольку много внимания уделяется молитве. В церквях идут особые богослужения, а верующие читают покаянные молитвы.

Важно искренне покаяться в Великую неделю и мысленно, и на словах. Следует попросить прощения у всех, перед кем провинился, исповедаться в церкви и пожалеть о своих плохих поступках.

Чистая неделя — для очищения не жилища, но и мыслей человека. Перед праздником Воскресения Христова следует очистить душу от старых тягот обид.