Страсний тиждень: основні дати та традиції кожного дня, що можна і не можна робити
- Коли Страсний тиждень у 2025 році: дата початку та закінчення
- Страсний тиждень по днях
- Головні заборони: що не можна робити на Страсний тиждень
- Що можна робити у Страсний тиждень
Коли Страсний тиждень у 2025 році: дата початку та закінчення
Страсний тиждень – це останній тиждень перед Великоднем. Для християн – це найскорботніший період року. В останній тиждень Великого посту віряни згадують та віддають шану останнім дням земного життя Ісуса Христа.
Назва "Страсний тиждень" походить від "страсті Господні" – так в народі називають страждання Ісуса. Страсний тиждень також називають Білий, Великий тиждень, або Чистий, Поклонний.
У 2025 році Страсний тиждень в Україні триває з 13 по 19 квітня – до свята Воскресіння Господнього, яке відзначається 20 квітня.
Страсний тиждень по днях
У Страсну седмицю слід дотримуватися посту так само суворо, як і в перший тиждень Великого посту. В ці дні проводиться підготовка до Великодня, генеральні прибирання помешкань та подвір’я.
Особливо важливим є так зване "пасхальне тридення" – це четвер, п’ятниця та субота Чистого тижня.
У Страсний понеділок, вівторок та середу у храмах відбуваються Літургія Григорія Двоєслова. Саме у ці дні віряни стараються піти до сповіді.
Страсний понеділок
У Страсний понеділок богослужіння відбуваються, як і в інші дні Чотиридесятниці. Церква згадує прокляття безплідної смоківниці, що росте на шляху до Єрусалимського храму, а також Йосипа Прекрасного, що був проданий братами в єгипетське рабство.
Великий вівторок
У Страсний вівторок традиційно згадується притча Ісуса про 10 дів. На утрені та вечірні читаються уривки з Євангеліє.
Страсна середа
У Велику середу згадується зрада Іуди та помазання ніг Ісуса миром блудницею. Відбувається остання в році Літургія Передосвячених Дарів і після її закінчення останній раз читається молитва преподобного Єфрема Сирина.
Чистий четвер
У Чистий Четвер згадується Тайна вечеря та встановлені на ній таїнства причащання Тіла і Крові Христових. В народних українських традиціях цей день дуже особливий. Господині завжди від самого ранку наводили лад. Прибирання розпочинали ще до світанку.
Цей день вважається днем очищення. Існує повір’я, що в Чистий четвер, до сходу сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року.
В церквах у Страсний четвер особливе богослужіння – читається Євангеліє про хресні муки Ісуса. За звичаями, віряни мають слухати із запаленою свічкою в руках. Її ще називають страсною свічкою.
Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця – найскорботніший день. Саме цього дня Ісус був розп’ятий. У Храмах вшановують Плащаницю. Цього дня слід суворо дотримуватися посту. В народі заведено проводити день у тиші й роздумах. Суворо заборонені розваги.
Свічки, які запалювали у Чистий четвер на богослужінні, віряни беруть з собою до церкви й у Велику п'ятницю. В народі вірять, що страсна свічка має велику силу й захищає від стихійних лих і бід.
Велика субота
Страсну суботу ще називають Тихою суботою. В народі день називали днем доброти та всепрощення. Слід зберігати тишу, адже очікується Воскресіння Христове. Літургія у Велику суботу відбувається у сполученні з вечірнею.
Головні заборони: що не можна робити на Страсний тиждень
Тиждень для християн дуже суворий – віряни дотримуються суворого посту.
Не можна також:
- сваритися, злословити, сперечатися з кимось;
- не можна планувати щось чи розпочинати якісь справи;
- суворо заборонено розважатися, влаштовувати вечірки;
- не можна робити весілля чи заручини.
В народних традиціях, вважалося поганим садити городи у ці дні.
Що можна робити у Страсний тиждень
В цей період християни повинні багато молитися та постувати. Також слід цього тижня відвідати церкву, сходити на сповідь та причаститися. Треба наводити лад у своїх домівках та своїх садибах.
Господині готуються до Великодня. У четвер та суботу заведено пекти паски. Всі приготування мають бути завершеними в суботу, оскільки в неділю вже нічого не можна робити – вже наступає Великдень.
Що можна їсти у Страсний тиждень
У Чистий тиждень триває дуже суворий піст, так само як і в перший тиждень посту. Не можна їсти м’ясо, заборонена також риба. Не вживаються молочні продукти та яйця. Цього тижня заборонена навіть олія. Лише сухоїдіння, овочі, фрукти та крупи.
Як молитися у тиждень перед Великоднем
Страсний тиждень ще називають поклонним, оскільки багато уваги приділяється молитві. В церквах ідуть особливі богослужіння, а віряни читають покаянні молитви.
Важливо щиро покаятися у великий тиждень і подумки, і на словах. Слід попросити пробачення у всіх, перед ким завинив, посповідатися у церкві та пошкодувати про свої погані вчинки.
Чистий тиждень — для очищення не лише помешкань, а й думок людини. Перед святом Воскресіння Христового слід очистити душу від старих тягарів образ.