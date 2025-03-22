Страсний тиждень: основні дати та традиції кожного дня, що можна і не можна робити

Що означає Страсний тиждень та як правильно його провести

Страсний тиждень / Фото: Pixabay

Коли Страсний тиждень у 2025 році: дата початку та закінчення

Страсний тиждень – це останній тиждень перед Великоднем. Для християн – це найскорботніший період року. В останній тиждень Великого посту віряни згадують та віддають шану останнім дням земного життя Ісуса Христа.

Назва "Страсний тиждень" походить від "страсті Господні" – так в народі називають страждання Ісуса. Страсний тиждень також називають Білий, Великий тиждень, або Чистий, Поклонний.

У 2025 році Страсний тиждень в Україні триває з 13 по 19 квітня – до свята Воскресіння Господнього, яке відзначається 20 квітня.

Страсний тиждень по днях

У Страсну седмицю слід дотримуватися посту так само суворо, як і в перший тиждень Великого посту. В ці дні проводиться підготовка до Великодня, генеральні прибирання помешкань та подвір’я.

Особливо важливим є так зване "пасхальне тридення" – це четвер, п’ятниця та субота Чистого тижня.

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У Страсний понеділок, вівторок та середу у храмах відбуваються Літургія Григорія Двоєслова. Саме у ці дні віряни стараються піти до сповіді.

Страсний понеділок

У Страсний понеділок богослужіння відбуваються, як і в інші дні Чотиридесятниці. Церква згадує прокляття безплідної смоківниці, що росте на шляху до Єрусалимського храму, а також Йосипа Прекрасного, що був проданий братами в єгипетське рабство.

Великий вівторок

У Страсний вівторок традиційно згадується притча Ісуса про 10 дів. На утрені та вечірні читаються уривки з Євангеліє.

Страсна середа

У Велику середу згадується зрада Іуди та помазання ніг Ісуса миром блудницею. Відбувається остання в році Літургія Передосвячених Дарів і після її закінчення останній раз читається молитва преподобного Єфрема Сирина.

Чистий четвер

У Чистий Четвер згадується Тайна вечеря та встановлені на ній таїнства причащання Тіла і Крові Христових. В народних українських традиціях цей день дуже особливий. Господині завжди від самого ранку наводили лад. Прибирання розпочинали ще до світанку.

Цей день вважається днем очищення. Існує повір’я, що в Чистий четвер, до сходу сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року.

В церквах у Страсний четвер особливе богослужіння – читається Євангеліє про хресні муки Ісуса. За звичаями, віряни мають слухати із запаленою свічкою в руках. Її ще називають страсною свічкою.

Страсна п’ятниця

Страсна п’ятниця – найскорботніший день. Саме цього дня Ісус був розп’ятий. У Храмах вшановують Плащаницю. Цього дня слід суворо дотримуватися посту. В народі заведено проводити день у тиші й роздумах. Суворо заборонені розваги.

Свічки, які запалювали у Чистий четвер на богослужінні, віряни беруть з собою до церкви й у Велику п'ятницю. В народі вірять, що страсна свічка має велику силу й захищає від стихійних лих і бід.

Велика субота

Страсну суботу ще називають Тихою суботою. В народі день називали днем доброти та всепрощення. Слід зберігати тишу, адже очікується Воскресіння Христове. Літургія у Велику суботу відбувається у сполученні з вечірнею.

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Головні заборони: що не можна робити на Страсний тиждень

Тиждень для християн дуже суворий – віряни дотримуються суворого посту.

Не можна також:

сваритися, злословити, сперечатися з кимось;

не можна планувати щось чи розпочинати якісь справи;

суворо заборонено розважатися, влаштовувати вечірки;

не можна робити весілля чи заручини.

В народних традиціях, вважалося поганим садити городи у ці дні.

Що можна робити у Страсний тиждень

В цей період християни повинні багато молитися та постувати. Також слід цього тижня відвідати церкву, сходити на сповідь та причаститися. Треба наводити лад у своїх домівках та своїх садибах.

Господині готуються до Великодня. У четвер та суботу заведено пекти паски. Всі приготування мають бути завершеними в суботу, оскільки в неділю вже нічого не можна робити – вже наступає Великдень.

Що можна їсти у Страсний тиждень

У Чистий тиждень триває дуже суворий піст, так само як і в перший тиждень посту. Не можна їсти м’ясо, заборонена також риба. Не вживаються молочні продукти та яйця. Цього тижня заборонена навіть олія. Лише сухоїдіння, овочі, фрукти та крупи.

Як молитися у тиждень перед Великоднем

Страсний тиждень ще називають поклонним, оскільки багато уваги приділяється молитві. В церквах ідуть особливі богослужіння, а віряни читають покаянні молитви.

Важливо щиро покаятися у великий тиждень і подумки, і на словах. Слід попросити пробачення у всіх, перед ким завинив, посповідатися у церкві та пошкодувати про свої погані вчинки.

Чистий тиждень — для очищення не лише помешкань, а й думок людини. Перед святом Воскресіння Христового слід очистити душу від старих тягарів образ.