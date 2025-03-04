Традиції Великого посту в Україні. Коли поминальні дні та що нести до церкви

Поминальні дні у Великий піст / Фото: Pixabay

Поминальні суботи у Великий піст: календар

У 2025 році поминальні суботи на Великий піст випадають на 15 березня, 22 березня та 29 березня. Поминальними у Великодній піст вважаються друга, третя і четверта суботи.

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За українськими давніми звичаями, кожна субота у піст перед Великоднем вважалася поминальною:

"Щосуботи у Великий піст годилося поминати покійних родичів. Коли в суботу пекли хліб, то першу хлібину, яку виймали з печі, розламували ще гарячою, щоб вона сходила парою, і клали на рушнику на стіл чи підвіконня".

Наші предки вірили, що духи пращурів харчуються парою гарячих страв. За звичаями, у п’ятницю ввечері заборонялося їсти часник, щоб не відлякати духів. А з усіх гарячих страв, що виймали з печі, знімали верх – для "душечок".

Що означає задушна субота

Задушними суботами називають поминальні суботи або ж батьківські суботи. Поминальних субот є декілька протягом року. До них належать:

М’ясопусна субота;

Друга, третя і четверта суботи Великого посту;

Субота перед Трійцею;

Дмитрівська субота.

В християнських звичаях молитва за померлих є дуже важливою. За релігійними віруваннями, душі померлих вже не можуть спокутувати свої гріхи, і лише молитва родичів може полегшити їх долю після смерті.

Для чого несуть цукор до церкви / Фото: Pixabay

Навіщо і коли несуть цукор і коливо у церкву

Традиційно на панахиду приносять хліб, а у Великий піст – частіше цукор, мед та коливо. В цих традиціях поєдналися християнські звичаї та народні обряди.

Що таке коливо Коливо – це кутя, що готується зі злаків та солодкої підливи з медом чи цукром. Назва "коливо" походить від давньогрецького κόλλυβον й означає "варена пшениця". Це традиційна поминальна страва у слов'ян. Це ж саме коливо ( Коливо – це кутя, що готується зі злаків та солодкої підливи з медом чи цукром. Назва "коливо" походить від давньогрецького κόλλυβον й означає "варена пшениця". Це традиційна поминальна страва у слов'ян. Це ж саме коливо ( кутя ) готується на Різдво, оскільки це свято також пов'язане із вшануванням померлих.

Нести до церкви коливо – дуже давня традиція, її пов'язують ще з язичницькими віруваннями. Давні слов'яни готували коливо як поминальну страву, і їли її "по колу" – всі учасники поминання по черзі. Солодка страва символізує вічне життя.

Згодом коливо витіснив цукор – це більш доступний та практичний продукт. Його набирають у банки, в які ставлять поминальні свічки, й несуть на панахиду у Великий піст.

Що таке панахида і навіщо вона потрібна

Традиційно молитва за померлих у християнстві супроводжується панахидою. Панахида – це спеціальне поминальне богослужіння. А поминання у Великий піст вважається найсильнішим і має забезпечити покійним родичам Царство Небесне.

Віряни пишуть імена померлих родичів на записках та приносять до церкви продукти – "поману" (милостиню) за померлих. Священник перечитує записані імена на панахиді та просить у Бога дарувати душам померлих Царство Небесне.

Зазвичай на поминання до церкви несуть просту їжу: хліб, цукор, борошно, олію. Ця їжа передається нужденним або її також можуть споживати служителі церкви. А саме на сорокаденний Великодній піст несуть цукор, оскільки він довго зберігається.