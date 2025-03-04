Традиции Великого поста в Украине. Когда поминальные дни и что нести в церковь
Поминальные субботы в Великий пост: календарь
В 2025 году поминальные субботы на Великий пост выпадают на 15 марта, 22 марта и 29 марта. Поминальными в Пасхальный пост считаются вторая, третья и четвертая субботы.
По украинским древним обычаям, каждая суббота в пост перед Пасхой считалась поминальной:
"Каждую субботу в Великий пост необходимо было поминать покойных родственников. Когда в субботу пекли хлеб, то первую выпечку, которую вынимали из печи, разламывали еще горячей, чтобы из нее шел пар, и клали на полотенце на стол или подоконник".
Наши предки верили, что духи предыдущих поколений питаются паром горячих блюд. По обычаям, в пятницу вечером запрещалось есть чеснок, чтобы не отпугнуть духов. А из всех горячих блюд, которые вынимали из печи, снимали верх – для "душечек".
Что значит задушная суббота
Задушными субботами называют поминальные субботы или же родительские субботы. Поминальных суббот несколько в течение года. К ним относятся:
- Мясопустная суббота;
- Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста;
- Суббота перед Троицей;
- Дмитриевская суббота.
В христианских обычаях молитва за умерших очень важна. По религиозным верованиям, души усопших уже не могут искупить свои грехи, и только молитва родственников может облегчить их судьбу после смерти.
Зачем и когда несут сахар и сочиво в церковь
Традиционно на панихиду приносят хлеб, а в Великий пост чаще сахар, мед и сочиво. В этих традициях объединились христианские обычаи и народные обряды.
Нести в церковь сочиво – очень давняя традиция, ее связывают еще с языческими верованиями. Древние славяне готовили сочиво как поминальную пищу, и ели ее "по кругу" – все участники поминовения поочередно. Сладкое блюдо символизирует вечную жизнь.
Впоследствии сочиво вытеснил сахар – это более доступный и практичный продукт. Его набирают в банки, в которые ставят поминальные свечи, и несут на панихиду в Великий пост.
Что такое панихида и зачем она нужна
Традиционно молитва за умерших в христианстве сопровождается панихидой. Панихида – это специальное поминальное богослужение. А поминовение в Великий пост считается сильнейшим и должно обеспечить покойным родственникам Царство Небесное.
Верующие пишут имена умерших родственников на записках и приносят в церковь продукты – "поману" (милостыню) за умерших. Священник перечитывает записанные имена на панихиде и просит у Бога даровать душам умерших Царство Небесное.
Обычно на поминовение в церковь несут простую пищу: хлеб, сахар, муку, растительное масло. Эта пища передается нуждающимся или ее также могут потреблять служители церкви. А на сорокадневный Пасхальный пост несут сахар, поскольку он долго хранится.