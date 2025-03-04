Традиции Великого поста в Украине. Когда поминальные дни и что нести в церковь

Поминальные дни в Великий пост / Фото: Pixabay

Поминальные субботы в Великий пост: календарь

В 2025 году поминальные субботы на Великий пост выпадают на 15 марта, 22 марта и 29 марта. Поминальными в Пасхальный пост считаются вторая, третья и четвертая субботы.

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По украинским древним обычаям, каждая суббота в пост перед Пасхой считалась поминальной:

"Каждую субботу в Великий пост необходимо было поминать покойных родственников. Когда в субботу пекли хлеб, то первую выпечку, которую вынимали из печи, разламывали еще горячей, чтобы из нее шел пар, и клали на полотенце на стол или подоконник".

Наши предки верили, что духи предыдущих поколений питаются паром горячих блюд. По обычаям, в пятницу вечером запрещалось есть чеснок, чтобы не отпугнуть духов. А из всех горячих блюд, которые вынимали из печи, снимали верх – для "душечек".

Что значит задушная суббота

Задушными субботами называют поминальные субботы или же родительские субботы. Поминальных суббот несколько в течение года. К ним относятся:

Мясопустная суббота;

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста;

Суббота перед Троицей;

Дмитриевская суббота.

В христианских обычаях молитва за умерших очень важна. По религиозным верованиям, души усопших уже не могут искупить свои грехи, и только молитва родственников может облегчить их судьбу после смерти.

Зачем несут сахар в церковь / Фото: Pixabay

Зачем и когда несут сахар и сочиво в церковь

Традиционно на панихиду приносят хлеб, а в Великий пост чаще сахар, мед и сочиво. В этих традициях объединились христианские обычаи и народные обряды.

Что такое сочиво Сочиво – это кутья, что готовится из злаков и сладкой подливки из меда или сахара. Название "сочиво" (укр. – "коливо") происходит от древнегреческого κόλλυβον и означает "вареная пшеница". Это традиционное поминальное блюдо у славян. Это же самое сочиво ( Сочиво – это кутья, что готовится из злаков и сладкой подливки из меда или сахара. Название "сочиво" (укр. – "коливо") происходит от древнегреческого κόλλυβον и означает "вареная пшеница". Это традиционное поминальное блюдо у славян. Это же самое сочиво ( кутья ) готовится к Рождеству, поскольку этот праздник также связан с чествованием умерших.

Нести в церковь сочиво – очень давняя традиция, ее связывают еще с языческими верованиями. Древние славяне готовили сочиво как поминальную пищу, и ели ее "по кругу" – все участники поминовения поочередно. Сладкое блюдо символизирует вечную жизнь.

Впоследствии сочиво вытеснил сахар – это более доступный и практичный продукт. Его набирают в банки, в которые ставят поминальные свечи, и несут на панихиду в Великий пост.

Что такое панихида и зачем она нужна

Традиционно молитва за умерших в христианстве сопровождается панихидой. Панихида – это специальное поминальное богослужение. А поминовение в Великий пост считается сильнейшим и должно обеспечить покойным родственникам Царство Небесное.

Верующие пишут имена умерших родственников на записках и приносят в церковь продукты – "поману" (милостыню) за умерших. Священник перечитывает записанные имена на панихиде и просит у Бога даровать душам умерших Царство Небесное.

Обычно на поминовение в церковь несут простую пищу: хлеб, сахар, муку, растительное масло. Эта пища передается нуждающимся или ее также могут потреблять служители церкви. А на сорокадневный Пасхальный пост несут сахар, поскольку он долго хранится.