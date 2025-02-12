Когда Родительская поминальная суббота перед Великим постом и каковы традиции этого дня

Поминальная родительская мясопусная субота / Фото: Pixabay / aszak

Поминальные субботы в украинских христианских традициях – это дни, когда поминают умерших родственников и близких. Таких дней в течение года много.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Когда Мясопустная поминальная суббота 2025

22 февраля будем отмечать поминальную Мясопустную субботу. Также ее называют Вселенской родительской субботой. Название "Родительская суббота" выбрали, потому что прежде всего поминают ближайших родственников, то есть родителей. Мясопустная суббота – это первая поминальная суббота в 2025 году.

Отмечается всегда за неделю до начала Великого поста, то есть поста перед праздником Пасхи. Поминальную субботу назвали еще и Мясопустной, потому что она приходится на Мясопустную неделю. Также можно встретить название Малая Масленица.

Что нести в церковь на Вселенскую родительскую поминальную субботу

В преддверии Родительской субботы, в пятницу ночью (или в субботу утром), в церквях совершается великая панихида, служится Божественная литургия и панихида всеобщая.

Большая панихида называется парастас – поминальная служба, смысл которой заключается в молитве за всех умерших предков, за их упокоение и прощение грехов.

К этой панихиде в церковь несут записки с именами родственников, чтобы вспомнили их во время службы. Также приносят постные продукты для панихиды: подсолнечное масло, крупы, сладости и хлеб. Если кто-нибудь не успел принести в пятницу, можно это сделать в субботу. Принесение панихиды не обязательно. Можно подавать только записки с именами умерших.

Важно! Записывать имена родственников на бумажках следует в родительном падеже. Записывать имена родственников на бумажках следует в родительном падеже.

Что нельзя делать в поминальную субботу

Поминовение умерших с давних времен занимало важное место в традициях Украины. Наши предки в этот день шли на кладбище проведать умерших родственников. Это хорошая традиция, некоторые и сейчас придерживаются ее.

В церковь на панихиду нельзя приносить алкоголь. Запрещено также употреблять алкоголь или алкогольными напитками поминать умерших. В христианских традициях поминальные дни следует проводить в молитве и мыслях о своих близких. В некоторых регионах Украины принято устраивать поминальный ужин и готовить любимые блюда умерших родственников.