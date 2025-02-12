Коли Батьківська поминальна субота перед Великим постом і які традиції цього дня

Поминальна батьківська м'ясопусна субота / Фото: Pixabay / aszak

Поминальні суботи в українських християнських традиціях – це дні, коли поминають померлих родичів та близьких. Таких днів протягом року багато.

Коли М'ясопусна поминальна субота 2025

22 лютого відзначатимемо поминальну М’ясопусну суботу. Також її називають Вселенською батьківською суботою. Назву "Батьківська субота" обрали, тому що передусім поминають найближчих родичів, тобто батьків. М'ясопусна субота – це перша поминальна субота у 2025 році.

Відзначається завжди за тиждень до початку Великого посту, тобто посту перед святом Великодня. Поминальну суботу назвали ще й М’ясопусною, через те що вона приходиться на М’ясопусний тиждень. Також можна зустріти назву Мала Масляна.

Що нести в церкву на Вселенську батьківську поминальну суботу

Напередодні Батьківської суботи, у п’ятницю вночі (або в суботу вранці), в церквах відбувається велика панахида, служиться Божественна літургія та панахида загальна.

Велика панахида має назву парастас – поминальна служба, сенс якої полягає в молитві за всіх померлих пращурів, за їх упокоєння та прощення гріхів.

До цієї панахиди в церкву несуть записки з іменами родичів, щоб згадали їх під час служби. Також приносять пісні продукти для панахиди: олію, крупи, солодощі та хліб. Якщо хтось не встиг принести у п’ятницю, можна це зробити в суботу. Принесення панахиди не є обов’язковим. Можна подавати лише записки з іменами померлих.

Важливо! Записувати імена родичів на папірцях слід у родовому відмінку. Записувати імена родичів на папірцях слід у родовому відмінку.

Що не можна робити в поминальну суботу

Поминання померлих з давніх часів займало важливе місце в українських традиціях. Наші пращури в Батьківську суботу ішли на кладовище, відвідувати могили родичів. Це хороша традиція, дехто і зараз дотримується її.

До церкви на панахиду не можна приносити алкоголь. Заборонено також вживати алкоголь або алкогольними напоями поминати померлих. У християнських традиціях поминальні дні слід проводити в молитві та думках про своїх близьких. У деяких регіонах України заведено влаштовувати поминальну вечерю та готувати улюблені страви померлих родичів.