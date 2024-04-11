Найскорботніший день року: 5 фактів про Страсну п'ятницю

У православних Страсна п'ятниця буде 3 травня, а у католиків була 29 березня 2024 року

Фото: depositphotos.com

Що таке Страсна п’ятниця

Страсна п’ятниця – це день, коли розп’яли Ісуса Христа. Для вірян це найскорботніший день Страсного тижня, за два дні перед Великоднем. Християни присвячують цей день згадці про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття Його з хреста та поховання.

Чин виносу Плащаниці – особлива служба у християн

Ввечері у Чистий четвер у храмах 12 разів читається Євангелія про страждання Христа. У Страсну п'ятницю традиційна Божественна літургія не правиться, натомість правлять вечірню з обрядом виносу Плащаниці. Це особливе богослужіння, яке буває раз на рік, і за віруваннями, має особливу силу. Ввечері у Велику п'ятницю в храмах проводиться ранішня служба Великої суботи з чином поховання Плащаниці.

Традиції Страсної п'ятниці: що таке "страсна свічка"

Упродовж богослужінь у Страсний четвер та п'ятницю заведено запалювати так звані "страсні свічки". Віряни тримають їх у руках під час читання Євангелія. На заході України збереглася традиція запалювати страсну свічку і на Великдень, коли святять великодні кошики. Вважається, що ця свічка має особливу силу, тому її зберігали упродовж року та запалювали у скрутних ситуаціях чи під час стихійних лих.

Суворий піст у Страсну п’ятницю

Велика П'ятниця – день суворого посту. Віряни цього дня нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви; а це звичайно бувало близько 2-ї години пополудні. Потім вживають лише хліб та воду.

Для православних і греко-католиків, а також усіх християн східного обряду це найсумніший день року, тому його проводять у тиші. Господині можуть цього дня пекти Великодні паски.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю

Оскільки це день тиші, не можна співати, танцювати, веселитися. За українськими приказками: хто співає у Страсну п'ятницю, той на Великдень буде плакати.

Недобре цього дня сваритися або ображати когось.

Забороняється виконувати хатню роботу, поратися на подвір’ї чи в городі.

Не можна працювати біля землі. Якщо саджати щось у цей день, то врожаю не буде.

Вважається великим гріхом рубати дрова або що-небудь тесати сокирою.

Не можна шити та прясти.

У багатьох країнах світу Страсна п'ятниця – вихідний день.