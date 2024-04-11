Найскорботніший день року: 5 фактів про Страсну п'ятницю
Що таке Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця – це день, коли розп’яли Ісуса Христа. Для вірян це найскорботніший день Страсного тижня, за два дні перед Великоднем. Християни присвячують цей день згадці про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття Його з хреста та поховання.
Чин виносу Плащаниці – особлива служба у християн
Ввечері у Чистий четвер у храмах 12 разів читається Євангелія про страждання Христа. У Страсну п'ятницю традиційна Божественна літургія не правиться, натомість правлять вечірню з обрядом виносу Плащаниці. Це особливе богослужіння, яке буває раз на рік, і за віруваннями, має особливу силу. Ввечері у Велику п'ятницю в храмах проводиться ранішня служба Великої суботи з чином поховання Плащаниці.
Традиції Страсної п'ятниці: що таке "страсна свічка"
Упродовж богослужінь у Страсний четвер та п'ятницю заведено запалювати так звані "страсні свічки". Віряни тримають їх у руках під час читання Євангелія. На заході України збереглася традиція запалювати страсну свічку і на Великдень, коли святять великодні кошики. Вважається, що ця свічка має особливу силу, тому її зберігали упродовж року та запалювали у скрутних ситуаціях чи під час стихійних лих.
Суворий піст у Страсну п’ятницю
Велика П'ятниця – день суворого посту. Віряни цього дня нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви; а це звичайно бувало близько 2-ї години пополудні. Потім вживають лише хліб та воду.
Для православних і греко-католиків, а також усіх християн східного обряду це найсумніший день року, тому його проводять у тиші. Господині можуть цього дня пекти Великодні паски.
Що не можна робити в Страсну п’ятницю
- Оскільки це день тиші, не можна співати, танцювати, веселитися. За українськими приказками: хто співає у Страсну п'ятницю, той на Великдень буде плакати.
- Недобре цього дня сваритися або ображати когось.
- Забороняється виконувати хатню роботу, поратися на подвір’ї чи в городі.
- Не можна працювати біля землі. Якщо саджати щось у цей день, то врожаю не буде.
- Вважається великим гріхом рубати дрова або що-небудь тесати сокирою.
- Не можна шити та прясти.
У багатьох країнах світу Страсна п'ятниця – вихідний день.