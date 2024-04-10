Когда Чистый четверг в 2024 году и почему нужно убирать в доме

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Когда Чистый четверг или Великий четверг

Чистый четверг – это четверг Страстной недели, последний перед Пасхой. Также первый из трех дней, которые в христианстве называют "Великое триденье". В этом году выпадает на 2 мая.

За Евангелие в этот день Иисус Христос в знак повиновения омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере. В этот же день Иисус молился в Гефсиманском саду, был предан Иудой Искариотом, арестован первосвященниками и посажен в темницу.

Четверг перед Пасхой еще называют Страстным или Великим из-за того, что продолжается Страстная неделя.

Что делать в Чистый четверг

Богослужение Великого четверга посвящено воспоминанию Тайного Вечера. Во время службы читают двенадцать Евангелий. В последние дни Страстной недели строго соблюдают пост.

По украинским традициям, Чистый четверг считается днем весенней очищения. Поэтому обязательно до захода солнца убирают в домах перед праздниками, вычищают двор, жгут мусор и белят стволы деревьев. Также в этот день принято печь Пасхальную выпечку.

Что нельзя делать в Страстный четверг

В этот день можно сорить и разбрасывать вещи. Запрещено и бездельничать. Не принято оставлять какую-то немытую посуду или нестираное белье.

Издавна считается, что в Чистый четверг нельзя переходить перекресток, потому что болезнь уцепится. Считается плохим знаком одолжить кому-то деньги.

Приметы на Чистый четверг

Существует обычай нести после вечернего богослужения с собой зажженную свечу домой и на пороге двери к своему дому наверху начертить дымом от огня крест, чтобы нечисть в дом не входила. Такую свечу называли "страстной", хранят ее круглый год.

Страстная свеча в народных верованиях обладала большой магической силой. Кроме того, такую свечу зажигали перед святыми образами, когда на человека нападал страх, а также при тяжелой болезни людей или скота, во время тяжелых родов, давали в руки умирающему. Пчеловоды с этой свечой ходили к пчеловоду.

По поверью, грязную воду после уборки в четверг перед Пасхой не следует выливать в пределах дома, потому что отрицательная энергетика такой воды может отрицательно повлиять на дальнейшую жизнь. Поэтому лучше выливать ее в местах, где ничего не растет, например, на камни или дорогу.

В горячую воду, в которой мамы купали детей в чистый четверг, клали ветки посвященной ивы. Считается, что такая вода смывает все болезни, залечивает раны.