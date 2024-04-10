Коли Чистий четвер у 2024 році й чому треба прибирати в оселі

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Коли Чистий четвер або Великий четвер

Чистий четвер – це четвер Страсного тижня, останнього перед Великоднем. Також перший з трьох днів, які у християнстві називають "Велике тридення". Цього року випадає на 2 травня.

За Євангеліє цього дня Ісус Христос у знак покори омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері. Цього ж дня Ісус молився у Гефсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвященниками та посаджений в темницю.

Четвер перед Великоднем ще називають Страсним або Великим через те, що триває Страсний тиждень.

Що робити у Чистий четвер

Богослужіння Великого четверга присвячене спомину Таємної Вечері. Під час цієї служби читають дванадцять Євангелій. В останні дні Страсного тижня суворо дотримуються посту.

За українськими традиціями, Великий четвер вважається днем весняного очищення. Тому обов’язково до заходу сонця прибирають у будинках перед святами, вичищають двір, палять сміття, а також білять стовбури дерев. Також цього дня заведено пекти Великодні паски.

Що не можна робити у Страсний четвер

В цей день на можна смітити та розкидати речі. Заборонено і ледарювати. Не заведено залишати якийсь немитий посуд або невипрану білизну.

Здавна вважається, що у Чистий четвер не можна переходити перехрестя, бо хвороба вчепиться. Вважається поганим знаком позичити комусь грошу.

Прикмети на Чистий четвер

Існує звичай нести після вечірнього богослужіння зі собою запалену свічку додому та на порозі дверей до свого будинку вгорі накреслити димом від вогню хрест, щоб лиха нечисть хату минала. Таку свічку називали "страсною".

Страсна свічка у народних віруваннях мала велику магічну силу. Крім того, таку свічку запалювали перед святими образами, коли на людину нападав страх, а також при тяжкій хворобі людей або худоби, під час тяжких пологів, давали в руки вмираючому. Пасічники з цією свічкою ходили до бджільника.

За повір'ям, брудну воду після прибирання в четвер перед Великоднем не варто виливати в межах дому, бо негативна енергетика такої води може негативно вплинути на подальше життя. Тому краще виливати її в місцях, де нічого не росте, наприклад, на каміння або дорогу.

У гарячу воду, в якій мами купали дітей у чистий четвер, клали галузки посвяченої верби. Вважається, що така вода змиває всі хвороби, заліковує всі рани.