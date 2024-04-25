Как праздновали Пасху 100 лет назад: древняя традиция, которую уничтожала советская власть

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Традиционными для украинской культуры издревле были веснянки. Это обрядовые хороводные песни, связанные с началом весны и весенними полевыми работами. "Гагілки", "ягілки", "маївки", "лагівки", "лаголойки", "рогульки" – это все веснянки. Одной из разновидностей веснянок является гаивка.

Что такое гаивки

Гаивками называют старинные по происхождению игры и хороводы с песнями возле церкви. Эти песни относятся к календарно-обрядовым песням, корни которых уходят в дохристианские времена.

Происхождение гаивок – архаическое, их связывают с древней словянской мифологией. В некоторых текстах весенних песен до сих пор сохранились обращения к Ладе – богине плодородия, Дажбогу – верховному богу Солнца. Весенние песни прославляли весну, пробуждение природы, а гаивки христианского периода посвящены Пасхе и Воскресению Иисуса Христа.

Когда поют гаивки на Пасху 2024

Гаивки поют в течение трех первых пасхальных дней, иногда на Проводы. В этом году Пасха выпадает на 5 мая, поэтому традиционно гаивки поют 5, 6 и 7 мая.

Магические хороводы, игры с песнями должны обеспечить хороший урожай, счастливый брак и достаток в семье. Верили, что все изображенное и спетое в священное время Пасхальных праздников обязательно должно сбыться.

Запрет советской власти

Согласно свидетельствам украинцев, в последний раз исполняли гаивки на Пасху еще в 1930-х годах. В советские времена власти запрещали все украинское, в том числе и гаивки.

Священники контролировали, чтобы люди не пели веснянки возле церкви, закрывали церковные ворота. Такой же приказ получили учителя, запрещавшие детям петь любые песни и водить традиционные пасхальные хороводы.

Молодежное Общество Льва начало возвращать гаивки в украинскую пасхальную культуру в 1988 году. Сейчас украинскую традицию возрождают во Львове в музее Шевченковская роща и в Киеве в музее под открытым небом в Пирогово. Этот пасхальный обряд является важной частью украинской культуры, ведь передает идентичность, генетический код украинской нации, как традиция написания писанок или выпекания паски.

Игры на гаивки

Самая распространенная форма исполнения гаивок – это разыгрывание в кругу сюжета песни. Сюда относятся гаивки типа "Мак", "Подоляночка", "Білоданчик". Движениями имитировали вспахивание земли, посев, всходы, цветение, созревание и сбор аграрных культур. В этих играх могли разыгрываться целые сценки, например, сватовство.

Еще одна распространенная форма гаивок – прохождение девушек под "аркой" из поднятых рук приятельниц. В традиционной культуре славян такие арки символизировали магический локус. Они одаривали здоровьем, силой и удачей. Такой гаивкой, которая приобрела популярность в украинской культуре, была "Вербова дощечка". Также ее называли Жук или Жучок.