Обливальный понедельник-2024. Традиции и приметы

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Обливальный понедельник: что это за праздник

Так в Украине называют первый понедельник после праздника Пасхи. С давних времен считалось, что вода в Пасхальный понедельник становится целебной и оздоравливает людей. Поэтому люди обливали водой друг друга, а в некоторых регионах и сами себя.

Обливать кого-нибудь или самого себя водой на Пасхальной неделе – это древний обычай, связанный с весенним очищением водой. Этот обычай существовал и у других европейских народов. Так, сербы в Пасхальную субботу обливают водой дома, в которых живут, веря, что этим они изгоняют "нечистую силу". В Боснии в этот день купаются в родниковой воде.

Традиция обливания водой

Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением. Наши предки верили, что понедельничная вода имеет целебную силу против разных болезней. Поэтому ею окропляли и поливали, кроме людей, также скот, птицу и пчел с ульями.

Сейчас такой украинский обычай сохранился в основном в Западном регионе Украины. До Второй мировой войны такой обычай наблюдался в очень многих регионах Украины. Отдельным обрядом было поливание парнями девушек. Если девушку в этот день парни не облили водой, то это считалось позором. По традиции девушки дарили парням после обливаний писанки и крашенки.

Что можно делать во второй день Пасхальных праздников

В этом году, 2024-м, Обливальный понедельник приходится на 6 мая. Также понедельник после Пасхи еще называют Светлым понедельником или Пасхальным понедельником. В этот день у христиан принято ходить друг к другу в гости и обмениваться пасхальными вкусностями. Дети в семьях идут навестить своих дедушек и бабушек.

Приметы на Светлый понедельник

Бытует мнение, что если в Светлый понедельник будут идти дожди, то это к влажному лету. Если погода теплая и солнечная, значит, и лето будет жарким. Если птицы в этот день не поют, то стоит ожидать заморозков.