Обливаний понеділок-2024. Традиції та прикмети

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Обливаний понеділок: що це за свято

Так в Україні називають перший понеділок після свята Великдень. З давніх-давен вважалося, що вода у Великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей. Тому люди обливали водою один одного, а в деяких регіонах і самі себе.

Обливати когось або самого себе водою на Великодньому тижні — це стародавній звичай, пов'язаний з весняним очищенням водою. Цей звичай існував і в інших європейських народів. Так, серби у Великодню суботу обливають водою будинки, в яких живуть, вірячи, що цим вони виганяють "нечисту силу". У Боснії цього дня купаються в джерельній воді.

Традиція обливання водою

Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням. Наші предки вірили, що понеділкова вода має цілющу силу проти різних хвороб. Тому нею окроплювали й поливали, окрім людей, також худобу, птицю та бджіл з вуликами.

Зараз такий український звичай зберігся здебільшого в західному регіоні України. До Другої світової війни такий звичай спостерігався у дуже багатьох регіонах України. Окремим обрядом було поливання хлопцями дівчат. Якщо дівчину в цей день парубки не облили водою, то це вважалося ганьбою. За традицією дівчата дарували парубкам після обливань писанки та крашанки.

Що можна робити у другий день Великодніх свят

Цього року, 2024-го, Обливаний понеділок припадає на 6 травня. Також понеділок після Великодня ще називають Світлим понеділком або Великоднім понеділком. У цей день у християн заведено ходити один до одного в гості та обмінюватися великодніми смаколиками. Діти в родинах ідуть відвідати своїх дідусів та бабусь.

Прикмети на Світлий понеділок

Існувала думка, що якщо у Світлий понеділок ітимуть дощі, то це до вологого літа. Якщо ж погода тепла і сонячна, значить, і літо буде жарким. Якщо пташки в цей день не співатимуть, тоді варто очікувати заморозків.