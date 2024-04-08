Когда православные и католики будут праздновать Пасху вместе

Как вычисляется дата Пасхи. Почему православные и католики празднуют в разные дни?

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Как вычисляется дата празднования Пасхи

Пасхальный праздник: каждый год определяется новая дата для празднования. Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое является первым полнолунием после 21 марта, фиксированного весеннего равноденствия. Схема расчетов Пасхи достаточно сложна. Церковный календарь отличается от традиционного календаря.

Определение этой даты требует корреляции между лунными месяцами и солнечным годом, а также учитывает месяц, число и день недели по юлианскому или григорианскому календарю.

В настоящее время существуют две пасхалии, а именно григорианская по григорианскому календарю и александрийская – по юлианскому календарю.

Когда празднуют Пасху католики

Католическая церковь использует григорианскую пасхалию, которая для расчетов фиксированного весеннего равноденствия 21 марта использует григорианский календарь.

Календарь Пасхи у православных

Православная церковь соблюдает александрийскую пасхалию, где фиксированное весеннее равноденствие происходит 21 марта по юлианскому календарю, что соответствует 3 апреля по григорианскому календарю.

Разница между католической и православной Пасхой

Разница между датами православной и католической Пасхи вызвана разногласием дат церковных полных месяцев и разницей между солнечными календарями.

Если церковная полная луна выпадает на интервал с 21 марта по 28 марта по григорианскому календарю, то эта полная луна является пасхальной по григорианской пасхалии, и Пасха празднуется в ближайшее воскресенье.

Соответствующее ему александрийское полнолуние, выпадающее до 3 апреля по григорианскому календарю, пасхальным считаться не может, и как пасхальный выбирается "полный месяц" 30 днями позже, между 24 апреля и 1 мая по григорианскому календарю. В этом случае разница между датами григорианской и юлианской Пасхи составит 4—5 недель, в зависимости от того, на какой день недели выпадет полнолуние.

Будут ли праздновать католики и православные Пасху вместе

Григорианская Пасха примерно в 30% случаев совпадает с юлианской. Так будет в следующем году. Пасха будет отмечаться 20 апреля 2025 года и у католиков и у православных. Такое же совпадение ожидается и в 2028 году.

В XX веке предпринимались пробы, направленные на восстановление пасхального единства христианского мира. В 1923 году в Константинополе состоялся Собор, одобривший проект нового юлианского календаря.

Украинская Православная Церковь перешла на новый юлианский календарь. Именно поэтому Рождество в Украине празднуют тогда же, когда и католическое.

А вот изменить правила вычета Пасхи до сих пор никто не отважился.