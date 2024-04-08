Коли православні та католики святкуватимуть Пасху разом

Як визначається дата Пасхи. Чому православні та католики святкують у різні дні?

Фото: depositphotos.com

Як вираховується дата святкування Великодня

Великдень рухоме свято: кожного року визначається нова дата для святкування. Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня, фіксованого весняного рівнодення. Схема розрахунків Великодня досить складна, адже церковний календар відрізняються від традиційного календаря.

Визначення цієї дати наперед вимагає кореляції між місячними місяцями та сонячним роком, а також враховує місяць, число та день тижня за юліанським або григоріанським календарем.

Наразі існують дві пасхалії, а саме григоріанська за григоріанським календарем та александрійська – за юліанським календарем.

Коли святкують Великдень католики

Католицька церква, використовує григоріанську пасхалію, яка для розрахунків фіксованого весняного рівнодення 21 березня використовує григоріанський календар.

Календар Пасхи у православних

Православна церква дотримується александрійської пасхалії, де фіксоване весняне рівнодення відбувається 21 березня за юліанським календарем, що відповідає 3 квітня за григоріанським календарем.

Різниця між католицьким і православним Великоднем

Розбіжність між датами православного та католицького Великодня викликана розбіжністю дат церковних повних місяців та різницею між сонячними календарями.

Якщо церковний повний місяць випадає на інтервал від 21 березня до 28 березня за григоріанським календарем, то цей повний місяць є великоднім за григоріанською пасхалією, і Великдень святкується найближчої неділі.

Відповідний йому александрійський повний місяць, що випадає до 3 квітня за григоріанським календарем, великоднім вважатися не може, і як пасхальний вибирається "повний місяць" 30 днями пізніше, між 24 квітня й 1 травня за григоріанським календарем. У цьому випадку різниця між датами григоріанського та юліанського Великодня становитиме 4—5 тижнів, залежно від того, на який день тижня випаде повний місяць.

Чи святкуватимуть католики і православні Великдень разом

Григоріанський Великдень приблизно в 30% випадків збігається з юліанським. Так станеться наступного року. Великдень відзначатиметься 20 квітня 2025 року і в католиків, і в православних. Такий самий збіг очікується і 2028 року.

У XX столітті робилися спроби, спрямовані відновлення великодньої єдності християнського світу. 1923 року в Константинополі відбувся Собор, який схвалив проєкт новоюліанського календаря.

Українська Православна Церква перейшла на новоюліанський календар. Саме тому Різдво в Україні святкують тоді ж коли й католицьке.

А ось змінити правила вирахування Великодня досі ніхто не наважився.