Великая среда: что это за день и какие традиции Страстной недели в Украине

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Что такое Страстная неделя, Страстная седмица

Страстная неделя – это последняя неделя перед Пасхой, наступающая за Вербной неделей. В Православной Церкви эта неделя носит название Страстной, потому что в это время Церковь вспоминает Страсти Христовы. Слово "страсти" со старославянского переводится как страдания или мучения.

Из-за особого значения и величия духовных воспоминаний и богослужений Страстная неделя не включена в богослужебный круг Великого поста, а стоит отдельно, как переход от Святой Четыредесятницы к Светлому Воскресению Христову.

Каждый день Страстной недели принято называть Великим. В 2024 году Страстная среда приходится на 1 мая у православных. Католики праздновали 27 марта.

Почему христиане празднуют Великую среду

Евангелие рассказывает, что именно в среду Христос рассказал апостолам, что вскоре будет предан и распят. Именно в этот день, Страстную среду, решили погубить Иисуса Христа, а его ученик Иуда согласился предать своего учителя. Также в Страстную среду в церквях упоминают Марию Магдалину.

Именно со Страстной среды начинается тщательная подготовка к Пасхе. В этот день в церквах заканчивается трехдневная Литургия Преждеосвященных даров, вечером происходит особенная служба – Великое повечерие.

Что делать в Страстную среду

В Великую среду рекомендуется исповедоваться и каяться в своих грехах. Есть традиция омовения святой водой. Этот обряд символизирует очищение души и тела перед празднованием Пасхи.

В среду подходят к завершению домашние работы, начинается приготовления пасхальных яиц.

В Страстную седмицу всегда наводили порядок в доме и готовили блюда для пасхального стола. По украинским традициям принято соблюдать строгий пост, молиться и посещать церковь. Также в деревнях на этой неделе сеют ранние зерновые, горох.

Что нельзя делать в Великую среду

Считается запретным танцевать и петь. Нельзя праздновать дни рождения и свадьбы. Не принято венчаться в эту неделю. Категорически запрещено ссориться, ругаться, оскорблять кого-либо или вспоминать старые обиды.