Зеленский призвал украинцев быть максимально внимательными на Пасху

Президент заявил, что "российское зло даже накануне Пасхи не умаляет своего стремления нести руины", поэтому надо быть осторожными в праздник

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал украинцев быть "максимально внимательными" на Пасху из-за России.

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По его словам, в течение суток российские оккупационные войска применили против Украины восемь ракет разных типов и около 70 управляемых авиационных бомб.

"Русское зло даже в канун Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами – от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, – зависит, где именно остановятся эти руины и когда проигрывает оккупант. Важно на днях быть максимально внимательными", – заявил президент.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что нельзя исключать российские удары на Пасху.

4 мая 2024 года Россия нанесла удар по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек. Чуть раньше под ракетный удар захватчиков попала Одесса – там повреждена гражданская инфраструктура, глава ОВА Кипер писал о трех пострадавших.

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