Россия ударила по предприятию в Харькове, есть раненые. Был прилет и в Одессе

В общей сложности известно о семи пострадавших из двух городов

Последствия удара по Харькову (Фото: Telegram ХС Харьков)

Днем 4 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Одессе и Харькову, есть информация о раненых. Об этом сообщили представители местных властей.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 16:30 в городе прогремели взрывы. Впоследствии он сообщил, что россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру.

"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания оккупантов в Индустриальном районе Харькова. Враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия", – написал чиновник. Впоследствии он добавил, что пострадавших уже четверо.

Мэр Игорь Терехов заявил, что на месте прилета поднялся большой пожар.

Чуть раньше враг нанес ракетный удар по Одессе. Глава ОВА Олег Кипер написал, что есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"Пока известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

30 апреля 2024 года российские военные ударили по двум районам Харькова. В Киевском и Холодногорском районах зафиксировали два прилета по гражданским объектам. Один человек погиб, семеро получили ранения.

Впоследствии в Укрзалізниці сообщили, что в результате атаки на Харьков 30 апреля погиб железнодорожник и еще одна работница компании получила ранения.

Днем 3 мая российские военные ударили в зону жилой застройки в Холодногорском районе Харькова. В результате есть одна погибшая и двое раненых.

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