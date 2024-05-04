Россия ночью била дронами: в Харькове пострадали по меньшей мере четыре человека – фото

Городской голова сообщил о двух прилетах по городу – оба по гражданской инфраструктуре Основянского района

Харьков (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 мая Россия атаковала "шахедами" Харьков: в результате удара пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Около 02:00 Синегубов сообщил о повреждении и возгорании гражданской инфраструктуры в Харькове. В частности, в результате падения обломков сбитых "шахедов" есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе города.

Известно о четырех пострадавших — в частности, ранения получили 13-летний ребенок и женщина. У одной женщины была острая реакция на стресс, медики оказывают всю необходимую помощь.

Харьков (Фото: ГСЧС)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по городу — оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий возник масштабный пожар.

Спасатели Харьковской области уточнили, что произошло три пожара по разным адресам – в настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеских ударов.

Харьков (Фото: ГСЧС)

30 апреля 2024 года российские военные ударили по двум районам Харькова. В Киевском и Холодногорском районах зафиксировали два прилета по гражданским объектам. Один человек погиб, семеро получили ранения.

Впоследствии в Укрзалізниці сообщили, что в результате атаки на Харьков 30 апреля погиб железнодорожник и еще одна работница компании получила ранения.

Днем 3 мая российские военные ударили в зону жилой застройки в Холодногорском районе Харькова. В результате есть одна погибшая и двое раненых.

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