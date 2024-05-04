Росія вночі била дронами: у Харкові постраждало щонайменше четверо людей – фото
У ніч проти 4 травня Росія атакувала "шахедами" Харків: внаслідок удару постраждало щонайменше четверо осіб. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 02:00 Синєгубов повідомив про пошкодження та займання цивільної інфраструктури у Харкові. Зокрема, у результаті падіння уламків збитих "шахедів" є займання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основ'янському районі міста.
Відомо про чотирьох постраждалих — зокрема, поранення отримали 13-річна дитина та жінка. В однієї жінки була гостра реакція на стрес, медики надають всю необхідну допомогу.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по місту — обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань виникла масштабна пожежа.
Рятувальники Харківської області уточнили, що сталися три пожежі за різними адресами – наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
- 30 квітня 2024 року російські військові вдарили по двох районах Харкова. У Київському та Холодногірському районах зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.
- Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки на Харків 30 квітня загинув залізничник та ще одна працівниця компанії зазнала поранень.
- Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених.
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