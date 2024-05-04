Росія вночі атакувала дронами та ракетами – Повітряні сили збили 13 "шахедів" із 13

Повітряні сили збивали дрони в межах Харківської та Дніпропетровської областей

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 4 травня Росія атакувала 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Повітряним силам Збройних Сил України вдалося збити всі дрони в межах двох областей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За даними Олещука, всі пуски здійснювались із Бєлгородської області.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", – написав він.