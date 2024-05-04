Россия ночью атаковала дронами и ракетами – Воздушные силы сбили 13 "шахедов" из 13
В ночь на 4 мая Россия атаковала 13 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить все дроны в пределах двух областей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
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По данным Олещука, все пуски производились из Белгородской области.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", – написал он.
- 4 мая ночью Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке ударных российских дронов на юго-запад Украины. Атака была совершена двумя группами БпЛА. В Харькове раздалось несколько взрывов.
- Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах российских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре города – вспыхнул масштабный пожар, пострадали четыре человека.