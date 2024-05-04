Россия ночью атаковала дронами и ракетами – Воздушные силы сбили 13 "шахедов" из 13

Воздушные силы сбивали дроны в пределах Харьковской и Днепропетровской областей

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 4 мая Россия атаковала 13 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить все дроны в пределах двух областей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Олещука, все пуски производились из Белгородской области.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", – написал он.