Росія вдарила по підприємству у Харкові, поранені люди. Також є влучання в Одесі

Загалом відомо про сімох постраждалих з двох міст

Наслідки удару по Харкову (Фото: Telegram ХС Харків)

Вдень 4 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Одесі та Харкову, є інформація про поранених. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 16:30 у місті прогриміли вибухи. Згодом він повідомив, що росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру.

"За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова. Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства", – написав посадовець. Згодом він додав, що постраждалих вже четверо.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що на місці прильоту здійнялася велика пожежа.

Трохи раніше ворог завдав ракетного удару по Одесі. Очільник ОВА Олег Кіпер написав, що є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", – додав він.

30 квітня 2024 року російські військові вдарили по двох районах Харкова. У Київському та Холодногірському районах зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки на Харків 30 квітня загинув залізничник та ще одна працівниця компанії зазнала поранень.

Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених.

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