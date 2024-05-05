Россия ночью атаковала "шахедами". Были взрывы в Харькове и Днепре
Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Были взрывы в Харькове и Днепре, сообщили представители местных властей.
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В Харькове российский беспилотник вскоре после полуночи прилетел в частный сектор Основенского района. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате удара загорелись три частных дома.
Позже взрывы прогремели в Днепре, а перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о группе "шахедов" в направлении города.
"Внимание! Днепр – в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытие! Группа "шахедов" на Днепропетровщине по направлению к Днепру", — отметили в Воздушных силах.
Информации о последствиях взрывов пока не было.
- 4 мая российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Ранения получили по меньшей мере шесть человек – работники одного из харьковских предприятий.
- Президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть максимально внимательными на Пасху из-за угрозы российских ударов.
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