Російський удар по підприємству у Харкові: кількість поранених зросла до шести – фото

Фото: Харківська ОВА

Внаслідок російського ракетного удару, якого вдень вона завдала по цивільному підприємству у Харкові, поранено шестеро людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, вибухові поранення отримали чотири жінки 39, 36, 21 та 18 років, а також двоє 21-річних чоловіків. Всі вони – працівники атакованого ворогом підприємства.

Крім того, поруч із підприємством загорівся приватний будинок, додав Синєгубов.

Фото: ОВА

Фото: ОВА

Росія завдала удару по Харкову близько 16:30. Трохи раніше під ракетний удар загарбників потрапила Одеса – там пошкоджена цивільна інфраструктура, голова ОВА Кіпер писав про трьох постраждалих.

30 квітня 2024 року російські військові вдарили по двох районах Харкова. У Київському та Холодногірському районах зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки на Харків 30 квітня загинув залізничник та ще одна працівниця компанії зазнала поранень.

Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених.

Читайте також: Суми, Харків чи на схід. Де може початися масштабний наступ росіян та які загрози це несе