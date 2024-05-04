Російський удар по підприємству у Харкові: кількість поранених зросла до шести – фото
Внаслідок російського ракетного удару, якого вдень вона завдала по цивільному підприємству у Харкові, поранено шестеро людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, вибухові поранення отримали чотири жінки 39, 36, 21 та 18 років, а також двоє 21-річних чоловіків. Всі вони – працівники атакованого ворогом підприємства.
Крім того, поруч із підприємством загорівся приватний будинок, додав Синєгубов.
Росія завдала удару по Харкову близько 16:30. Трохи раніше під ракетний удар загарбників потрапила Одеса – там пошкоджена цивільна інфраструктура, голова ОВА Кіпер писав про трьох постраждалих.
- 30 квітня 2024 року російські військові вдарили по двох районах Харкова. У Київському та Холодногірському районах зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.
- Згодом в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок атаки на Харків 30 квітня загинув залізничник та ще одна працівниця компанії зазнала поранень.
- Вдень 3 травня російські військові вдарили у зону житлової забудови в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок чого є одна загибла та двоє поранених.
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