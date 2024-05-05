У Полтаві прогримів вибух: Росія запустила ракету
Вдень 5 травня у Полтаві прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку міста.
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О 16:26 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку, згодом написали про рух швидкісної цілі у бік Полтавської області і закликали полтавців перебувати в укриттях.
О 16:30, за даними Суспільного, було чутно звук вибуху.
О 16:44 у ЗСУ написали про відбій загрози.
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