В Полтаве прогремел взрыв: Россия запустила ракету
Днем 5 мая в Полтаве прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В 16:26 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности, затем написали о движении скоростной цели в сторону Полтавской области и призвали полтавчан находиться в укрытиях.
В 16:30, по данным Суспильного, был слышен звук взрыва.
В 16:44 в ВСУ написали об отбое угрозы.
- В ночь на 5 мая украинские силы уничтожили 23 из 24 запущенных Россией "шахедов".
- Днем 5 мая Россия ударила КАБом по центру Харькова: известно о 10 раненых.