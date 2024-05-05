В Полтаве прогремел взрыв: Россия запустила ракету

В ВСУ предупредили о движении скоростной цели

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Днем 5 мая в Полтаве прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.

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В 16:26 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности, затем написали о движении скоростной цели в сторону Полтавской области и призвали полтавчан находиться в укрытиях.

В 16:30, по данным Суспильного, был слышен звук взрыва.

В 16:44 в ВСУ написали об отбое угрозы.