Половина енергетичної системи України пошкоджена – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що половина енергосистеми України пошкоджена. Водночас він наголосив, що Україна тримається та багато чого навчилася. Про це міністр розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії й збирати підтримку всього світу", — наголосив міністр.

За його словами, російські балістичні ракети — велика проблема війни. Кулеба зазначив, що "якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна".

"Останнім часом вони переважно використовуються для руйнування нашої енергетичної системи. Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки", — сказав він.

Увечері 1 травня Росія вдарила по Одесі: внаслідок обстрілу в місті 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура. Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо й відділенню компанії в Одесі.

З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії. Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

Російська атака на енергетику в ніч проти 27 квітня стала четвертою найбільшою атакою після обстрілів 22, 29 березня й 11 квітня. Ворог завдав ракетних ударів по енергооб'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

Читайте також: Децентралізація енергетики. Для України за гроші донорів придбають газові турбіни