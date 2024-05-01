Росіяни поцілили ракетою у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі – відео

Працівники Нової пошти не постраждали, повідомили LIGA.net у пресслужбі компанії

Нова пошта (Фото: Пресслужба)

Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо та відділенню компанії в Одесі. Про це у пресслужбі повідомили в коментарі LIGA.net.

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Постраждалих та загиблих серед працівників Нової пошти немає.

Знищені внаслідок удару посилки, які знаходились у депо та у відділенні, Нова пошта обіцяє відшкодувати згідно з оціночною вартістю.

"Завтра зранку будемо телефонувати клієнтам", – йдеться у повідомленні.

Також Нова пошта надасть психологічну допомогу кожному працівнику, хто був на зміні, додали у пресслужбі.

Повітряну тривогу для Одеської області було оголошено о 21:56. Вже за кілька хвилин співрозмовник LIGA.net у місті повідомив про два вибухи.

Голова ОВА Олег Кіпер згодом написав, що на місці влучання виникла велика пожежа, відомо про щонайменше 13 постраждалих.

Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів😡



Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.



Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj — Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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