Росіяни поцілили ракетою у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі – відео
Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо та відділенню компанії в Одесі. Про це у пресслужбі повідомили в коментарі LIGA.net.
Постраждалих та загиблих серед працівників Нової пошти немає.
Знищені внаслідок удару посилки, які знаходились у депо та у відділенні, Нова пошта обіцяє відшкодувати згідно з оціночною вартістю.
"Завтра зранку будемо телефонувати клієнтам", – йдеться у повідомленні.
Також Нова пошта надасть психологічну допомогу кожному працівнику, хто був на зміні, додали у пресслужбі.
Повітряну тривогу для Одеської області було оголошено о 21:56. Вже за кілька хвилин співрозмовник LIGA.net у місті повідомив про два вибухи.
Голова ОВА Олег Кіпер згодом написав, що на місці влучання виникла велика пожежа, відомо про щонайменше 13 постраждалих.
Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів😡— Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024
Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.
Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj
- Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.
- Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
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