Росія вдарила по Одесі трьома ракетами "Іскандер-М" – Повітряні сили

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень

Ілля Євлаш (Фото: скриншот із відео)

Російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М". Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними Євлаша, зараз ворог обрав собі за ключову ціль Одесу. До цього російські війська били та продовжують бити, зокрема, по Харкову.

"Зараз він (ворог. – ред.) атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди", – повідомив спікер Повітряних сил.

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

29 квітня близько 18:30 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

Згодом голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.

Вранці 30 квітня Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до п'яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Дивіться також: Генпрокурор показав момент вчорашнього ракетного удару по Одесі – відео